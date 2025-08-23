Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel, halk arasında 'susuz şelale' olarak adlandırılan ölü yatırımı gündeme taşıdı.
CHP Bayburt İl Başkanı 'Susuz Şelale'yi gündeme taşıdı
Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel, halk arasında 'susuz şelale' olarak adlandırılan ölü yatırımı gündeme taşıdı.
Trend Haberler
Mersin’den Türkiye’ye model olacak proje başladı
Sakızlı köylüleri Kemerburgaz’da piknikte buluştular
Bayburt Gümüşhane havalimanında çalışmalar hızlandı
Bakan Kacır, Bayburt’ta yapılacak projelerin İmza Töreni'ne katıldı
Kara Kuvvetleri komutanı Orgeneral Tokel Bayburt’ta
Bamsı Beyrek (bey böyrek) hikayesi