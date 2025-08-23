Rektör Mutlu Türkmen, Yapay Zekâ Destekli Öğrenci İşleri Avatarı Bamsı’yı tanıttı. Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli öğrenci danışmanı avatarı Bamsı, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından tanıtıldı. Adını Dede Korkut hikâyelerinin meşhur kahramanı Bayburtlu Bamsı Beyrek’ten alan avatar Bamsı, öğrencilere ve öğrenci işlerinde görevli personele danışmanlık yapması için geliştirildi. Bamsı’nın, kayıt işlemlerinden belge taleplerine, yatay geçişlerden çift ana dal ve yan dal başvurularına, sosyal imkânlardan akademik danışmanlıklara kadar geniş bir yelpazede öğrencilere rehberlik etmesi amaçlanıyor.