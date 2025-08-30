Çanakkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla kent genelinde üst kaplaması eskiyen ve bozulan yolların yenilenmesinin yanı sıra, kaldırımlarda da düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Güncel olarak, Barbaros Mahallesi Osman Hamdibey Caddesi ile Sülün Sokak arasında devam eden çalışmalarla bölge, günümüz koşullarına uygun, modern bir yapıya kavuşturulacak.

Çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.