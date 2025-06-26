Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yapımı devam eden Pelitözü Mahallesi’ndeki 8 Derslikli Özel Eğitim Anaokulu inşaat alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitim yatırımları devam ediyor. İlgili kurum yetkililerinden proje hakkında bilgi alan Vali Sözer, özel gereksinimli çocuklarımızın ihtiyaçlarına uygun olarak projelendirilen okulun, en kısa sürede tamamlanarak eğitime kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Vali Sözer, özel öğrencilerin modern, güvenli ve donanımlı bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin, hem bireysel gelişimleri hem de toplumsal bütünleşmeleri açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Tamamlandığında özel eğitim alanında önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan anaokulu, eğitim standartlarına uygun donatılarla hizmet verecek.