Düzce’nin Çamköy çevre yolu üzerinde dönüş yapılması yasak olan bir noktada motosiklet sürücüsünün yaptığı manevra, görenleri hayrete düşürdü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, sık sık kazaların yaşandığı çevre yolunda, merkez istikametine seyreden bir motosiklet sürücüsü, kavşağa gelmeden önce dubalarla kapatılmış ve dönüşün yasak olduğu noktadan ani bir şekilde manevra yaparak Kalıcı Konutlar istikametine geçti.

Söz konusu bölgede otomobillerin dahi U dönüşü yapmasının yasak olduğu bilinirken, motosikletlinin bu kural ihlali hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

Vatandaşlar, tehlikeli dönüşün görüntülendiği noktada uzun süredir kazaların meydana geldiğine dikkat çekerek, “Yetkililer buraya acilen çözüm bulmalı. Denetimler yetersiz, bu şekilde bir gün bir facia yaşanabilir,” şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Yetkililerin söz konusu güzergâhta hem fiziki önlem hem de trafik denetimlerini artırması bekleniyor.