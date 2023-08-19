Vali Mustafa Eldivan, ziyaret için geldiği şehit Serkan Saka’nın Uzungazi Mahallesi’nde ikamet eden aile yakınlarından bilgi aldı. Şehidin annesi Songül Saka ile bir sohbet eden Vali Mustafa Eldivan, sağlık durumunu sordu. Vali Eldivan daha sonra şehidin eşi Fatma ve abileri Erkan ile Akıner Saka’yla görüştü.





Ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Vali Mustafa Eldivan, “Bugün göreve başladığım ilk gün. İlk günümde Şehit Ailemizi ziyaret edip, dualarını almak istedim. Allah aziz Şehitlerimize rahmet eylesin. Aileleri bize Şehitlerimizin emanetidir, başımızın tacıdır. Ülkemizi bölmek, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı ülke olarak yoğun mücadelemiz devam etmektedir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin her ferdi tarih boyunca sırası geldiğinde vatanı için canını vermekten geri durmamıştır. Bugün bu mücadeleyi ölümüne sürdüren güvenlik kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Devletimizin varlığı ve bağımsızlığının, vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı aziz Şehitlerimizi, kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.





Vali Mustafa Eldivan, ziyaretinin ardından şehit ailenin yanından ayrıldı.