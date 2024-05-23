Vali Mustafa Eldivan , Bayburt’ta yöresel ürünlerin tanıtımı ve istihdam fırsatları sağlayacak olan 'Arasta Bayburt' projesi kapsamında devam eden inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Merkezide, Bayburt'umuzun lezzetli mutfağından örnekler, ehram dokuma alanı, güveç ve tandır imalat alanı, yöresel aktar, süt ve arı ürünleri satış alanı, hediyelik eşya satış alanı, kafe ve restoran gibi farklı bölümler yer alacağını ifade etti.

Bu projeyle Bayburt'umuzda, yöresel ürünlerin korunması, tanıtılması ve ekonomik değerinin artırılması hedeflendiğini belirten Vali Eldivan, üretim ve satış alanlarının kullanımında kadın üreticilerimize ve kooperatiflerine öncelik verilerek ilimizde kadınların istihdam edilmesi ve ekonomik güçlenmelerini destekleneceğini belirtti.