31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Yerel seçimlerinin ilimizde huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi.

İlimizde tüm siyasi parti İl Başkanları ve Belediye Başkan Adaylarının katılığı toplantıda; seçimlerle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim öncesi ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Vali Mustafa Eldivan, seçimlerin Bayburt’umuz da huzur ve güven içerisinde yapılması için her türlü güvenlik tedbirinin alındığını, seçimlere ilişkin çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, Bayburt’ta yakışır bir şekilde seçimlerin tamamlanması temennisinde bulundu.