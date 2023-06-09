Toplantıda Vali Epcim, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirerek, onların sorularını cevapladı. Sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlamalarının önemini vurgulayan Vali, öğrencilere başarılar diledi.

Vali Cüneyt Epcim'e, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Jandarma Komutanı Talha Övet, İl Milli Eğitim yöneticileri ve öğretmenler de katılarak, motivasyon konuşmaları yaptılar.

Vali Cüneyt Epcim, sınavın önemini vurgulayarak öğrencilere sınav sürecinde, iyi dinlenmeleri ve özgüvenlerini korumaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, çalışma disiplini ve zaman yönetimi konularında da öğrencilere ipuçları verdi.

Buluşma, Yenişehir Parkı'nda gerçekleştirildi ve piknik programıyla devam etti. Öğrenciler, piknik yaparak eğlendiler ve moral depoladılar.