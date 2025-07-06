Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla Türkiye genelinde 81 ilde vakıf camilerinde aşure ikramı gerçekleştirdi. Bursa, Sakarya, Yalova ve Bilecik’te vatandaşlar, dayanışma ve bereketin simgesi aşureyle buluştu. Aşure kazanları, birlik, beraberlik ve kardeşlik dualarıyla kaynadı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Muharrem ayı vesilesiyle Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı aşure ikramı etkinliği düzenledi.

Asırlık vakıf geleneğini sürdüren etkinlik, vakıf camilerinin avlularında gerçekleştirildi. Paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi aşure, vatandaşları bir araya getirerek kardeşlik duygularını pekiştirdi.

BURSA, SAKARYA VE YALOVA’DA YOĞUN KATILIM

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Bursa’da Emir Sultan Camii, Sakarya’da Orhan Camii ve Yalova’da Rüstem Paşa Camii’nde aşure ikram edildi. Cemaatin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, dualar eşliğinde birlik ve beraberlik mesajları paylaşıldı. Vatandaşlar, vakıf medeniyetinin bu anlamlı geleneğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

BİLECİK’TE ÜÇ NOKTADA AŞURE İKRAMI

Bilecik’te etkinlik, Orhangazi Camii’nde başladı ve Söğüt’teki Çelebi Mehmet Camii ile Ertuğrul Gazi Türbesi’nde devam etti. Binlerce yıllık vakıf mirasını yansıtan bu etkinlik, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.