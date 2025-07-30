Bursa Osmangazi Belediyesi, 2024 yılında yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Genco Erkal’ı, vefatının yıldönümünde anlamlı bir etkinlikle anacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, 2024 yılında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal’ı, vefatının yıldönümünde düzenleyeceği özel bir etkinlikle anacak. 31 Temmuz 2025 Perşembe akşamı 20.30'da Osmangazi Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, usta sanatçının tiyatroya adanmış hayatı, belgesel gösterimi, söyleşi, müzik ve şiir dinletileriyle sahneye taşınacak.

2024 yılında 86 yaşındayken aramızdan ayrılan usta sanatçı Genco Erkal, Osmangazi Belediyesi tarafından 31 Temmuz 2025 Perşembe akşamı saat 20.30’da Osmangazi Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek özel bir etkinlik ile anılacak. ‘Bir Ustanın İzinde: Genco Erkal’ı Anma Gecesi’ başlıklı etkinlik, Genco Erkal’ın sanat yaşamını ve unutulmaz eserlerini hatırlatmak amacıyla düzenlenecek. Gecenin onur konuğu, uzun yıllardır kültür-sanat alanında belgeseller ve bellek projeleri üreten yapımcı ve yönetmen Selçuk Metin olacak. Genco Erkal’ın hayatını da konu alan bir belgesele imza atan Metin, söyleşisinde hem Genco Erkal’la olan dostluğunu hem de arşiv çalışmaları sürecini izleyicilerle paylaşacak.

Program kapsamında, Genco Erkal’ın sahneye taşıdığı bazı tiyatro eserlerinden kısa uyarlamalar, Nazım Hikmet şiirleri ve özel müzik yorumları da izleyicilerle buluşacak. Rezonans müzik topluluğu ve Uludağ Üniversitesi oyuncularının katkı sunduğu gecede, izleyenleri duygu dolu anlar bekliyor. Bu özel gece, Genco Erkal’ın tiyatro ve sinema dünyasındaki mirasını yaşatmak için büyük önem taşıyor.