URAP'ın açıkladığı Türkiye'deki 183 üniversitenin TÜBİTAK Proje Kategorisinde 183 üniversite arasında 93.oldu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mutlu Türkmen;

URAP 2022-2023 Üniversiteler Sıralamasına Proje Seferberliği vizyonuyla damga vurduk. TÜBİTAK Proje Kategorisinde 183 üniversite arasında 93. olma başarısında emeği geçen tüm akademik personelimize ve öğrencilerimize yürekten teşekkürler dedi.

URAP nedir?

URAP; kar amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurumdur. URAP Laboratuvarı’nda çalışan ekip üyeleri; diğer çalışmalarının yanı sıra, üniversite sıralama çalışmalarına gönüllü olarak katkı yapmaktadır

URAP Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Hedefimiz, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen göstergelere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktır.