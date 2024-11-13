Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ziya Taşkent’te sahne alan ünlü virtüöz Göksel Baktagir ve ‘Galata Quartet’ ekibi, kanun eşliğinde sergiledikleri performansıyla Sakaryalılara unutulmaz akşam yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kasım kültür sanat etkinlikleri kapsamında Göksel Baktagir ve saz ekibi “Galata Quartet”Ziya Taşkent Konser Salonu’nda Sakaryalı müzikseverlerle buluştu.

Ziya Taşkent Konser Salonu’nda düzenlenen dinleti programında kanun sanatçısı ve bestekar Baktagir ve 4 kişiden oluşan ekibi, en özel eserleri icra ederek müzikseverlere harika bir konser deneyimi sundu.

Türkiye'nin önde gelen kanun sanatçılarından olan Göksel Baktagir, “Galata Quartet” ekibinden Can Olgun, Murat Süngü ve Bülent Elmas alkış yağmuruna tutuldu.

Müzikseverlerin dolup taştığı konser salonunda geleneksel melodileri çalan sanatçılaraşarkılarında katılımcılar da eşlik etti ve eserler hep bir ağızdan söylendi.

Müzik dolu bir akşamın yaşandığı programda Göksel Baktagir, katılımcıların sorularını cevapladı ve konser sohbet eşliğinde geçti.

Fotoğraflarla ölümsüzleştirilen konser sonunda Baktagir’e hediye takdim edildi.