İki aya yakındır tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi'nin tutuklu Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

Kendisinin de 58 gün boyunca hukuksuz şekilde tutuklu kaldığını ve iddianamesinin hazırlanmadığını belirten Özdağ, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını benzer bir hukuksuzluk olarak nitelendirdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Özdağ, "İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın!" ifadelerini kullanarak, mevcut iktidarı eleştirdi.

https://twitter.com/umitozdag/status/1902296858057118064

Özdağ'ın paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu zamanında CHP'ye verdiği destek de video olarak paylaşıldı.