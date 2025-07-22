ULUTEK Teknopark firması Smartover, yapay zeka destekli dijital kartvizit platformu Trowas ile iş dünyasında çevreci ve akıllı bir dönüşüm başlatıyor. Platform, global pazarda iddialı bir konuma yükseliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’daki ULUTEK Teknopark’ta faaliyet gösteren Smartover, yapay zeka tabanlı dijital kartvizit platformu Trowas ile iş dünyasında yenilikçi bir dönüşüm sunuyor.

Geleneksel kartvizit anlayışını çevreci, hızlı ve akıllı bir yapıya taşıyan Trowas, bireysel girişimcilerden büyük kurumsal firmalara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

TROWAS: DİJİTAL KARTVİZİTTE YENİ NESİL ÇÖZÜM

Smartover Kurucu Ortağı Muhammet Faruk Çıbuk, Trowas’ın yapay zeka altyapısı, kullanıcı dostu arayüzü ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla öne çıktığını belirtti. Çıbuk, “Trowas, NFC ve QR teknolojileriyle iletişim bilgilerini anında paylaşmayı sağlıyor. Büyük firmalar, çalışanlarının dijital kartvizitlerini tek bir panelden yönetebiliyor ve veri analitiğiyle iş ağlarını güçlendiriyor,” dedi.

YAPAY ZEKA İLE AKILLI NETWORK YÖNETİMİ

Trowas, sadece kartvizit paylaşımı değil, aynı zamanda yapay zeka destekli bir network yönetim platformu olarak dikkat çekiyor. Çıbuk, “Fiziki kartvizitleri saniyeler içinde tarayıp dijitalleştiren Trowas, yapay zeka ile çevrimiçi verileri analiz ederek kullanıcılara ek bilgiler sunuyor. Bu, iş ilişkilerini stratejik bir şekilde yönetmeyi mümkün kılıyor,” diye konuştu.

GLOBAL HEDEFLER VE ULUTEK’İN KATKISI

Trowas, görsel teknolojilerde dünyada ilk üç firma arasında yer alıyor ve kullanıcılarının yüzde 30’u yurt dışından. Çıbuk, “Türkiye’nin lider dijital kartvizit platformuyuz. Hedefimiz, bu teknolojiyi globale taşıyarak ABD merkezli rakiplerle rekabeti zirveye çıkarmak” dedi. ULUTEK Teknopark’ın sağladığı Ar-Ge ortamı, mentorluk, akademik bağlantılar ve firmalar arası iş birliği imkanlarının bu başarıda büyük rol oynadığını vurgulayan Çıbuk, “ULUTEK, vizyonumuzu şekillendiren güçlü bir ekosistem” ifadelerini kullandı