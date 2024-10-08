TÜMAV Vakfı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Manisalı sanatseverlerle buluştu.MANİSA (İGFA) - TÜMAV Vakfı tarafından düzenlenen 2.Uluslarası Mitoloji Film Festivali (UMFF) İzmir ve İstanbul’un yanı sıra bu yıl Manisa’da da sanatseverlerle buluştu.

“İnsanlığın Ortak Hikayesi” sloganıyla hayata geçirilen festival kapsamında ilk olarak, ‘Efsaneler ve Masallar Paneli’ yapıldı. Ardından ‘Çocuk ve Balıkçıl’, ‘Asteriks ve Oburiks: Orta Krallık’ filmleri gösterildi ve ‘Mitolojide Ana Temalar’ konulu panel düzenlendi. Etkinlikler, Grup Trio müzik dinletisi ile sona erdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Festivali Manisa’da misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, mitolojik öğeleri son derece zengin ve görkemli olan Manisa’da mitolojinin gündeme gelmesinin, tartışılmasının çok kıymetli olduğunu düşündüklerini söyledi.

Festival Direktörü Gülşah Elikbank ise, gelecek yıllarda festivali daha da yaygınlaştırmayı amaçladıklarını anlattı.

Manisa’nın ardından 9-10 Ekim tarihlerinde İstanbul’da olacak festival kapsamındaki tüm etkinliklerin herkese açık ve ücretsiz olacağı bildirildi.

