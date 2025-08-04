Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) 2025 yılı Temmuz ayı ihracatı, 3 milyar 967 milyon 817 bin dolar olarak gerçekleşti.BURSA (İGFA) - UİB’in 2025 Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. Temmuz ayındaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,55 oranında artarak 4 milyar dolar olan UİB’in, yılın 7 aylık ihracat tutarı da yüzde 14’lük artışla 24 milyar 777 milyon 424 bin dolar olarak gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “İç ve dış piyasada yaşanan tüm güçlüklere rağmen üreten, ihracat yapan ve alın teriyle çalışarak bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan ihracatçılarımızı kutluyorum. Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak üyelerimizin de gayretli çalışmalarıyla ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz” dedi.

OİB'İN İHRACATI TEMMUZ AYINDA 3,4 MİLYAR DOLAR

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Temmuz ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,33 oranında artarak 3 milyar 413 milyon 908 bin dolar olarak gerçekleşirken, yılın 7 aylık dönemindeki ihracat toplamı da yüzde 17’lik artışla 21 milyar 108 milyon 517 bin dolara ulaştı.

UTİB'İN İHRACATI TEMMUZ AYINDA 102 MİLYON DOLAR OLDU

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Temmuz ayında 102 milyon 247 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Temmuz dönemi ihracatı ise 714 milyon 684 bin dolar olarak gerçekleşti.

UHKİB'TEN TEMMUZ AYINDA 87,4 MİLYON DOLAR İHRACAT

Temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10’luk artışla 87 milyon 427 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), 7 aylık ihracatı toplamı ise 527 milyon 440 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'İN İHRACATI TEMMUZ AYINDA 29,5 MİLYON DOLAR

Temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34’lük artışla 29 milyon 568 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), bu yılın 7 aylık dönemindeki ihracatı ise 168 milyon 663 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

UYMSİB'TEN TEMMUZ AYINDA 13,8 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Temmuz ayında 13 milyon 832 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 7 aylık dönemde toplam 81 milyon 734 bin dolarlık dış satışa imza attı.