Bursa Osmangazi Belediyesi, araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu katledilişinin 32’nci yılında düzenlediği programla andı. Uğur Mumcu’nun hayatı, kitapları ve yazılarından kesitlerin sunulduğu gecede, duygusal anlar yaşandı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin aydınlık yüzlerinden, basın ve demokrasi mücadelesinin simgesi Uğur Mumcu, katledilişinin 32’inci yılında usta sanatçı Altan Gördüm ve Bursalı müzisyen Haluk Çetin’in sahne aldığı gecede anıldı. Osmangazi Gösteri Merkezi’nde düzenlenen Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi’nde, oyuncu Altan Gördüm’ün okuduğu şiirlere müzisyen Haluk Çetin de gitarıyla eşlik etti. Altan Gördüm, anma gecesinde Uğur Mumcu’nun hayatı, kitapları ve yazılarından kesitlerin olduğu bir sunum gerçekleştirdi. Ozan Kaya’nın Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade kitabından kısa bir alıntıyı okuduğu gecede, Uğur Mumcu'nun hayatını anlatan bir de kısa film gösterimi yapıldı.

Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi’ne Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz, Çağdaş Gazeteciler Bursa Şubesi Başkanı Yüksel Baysal, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Sefa Yılmaz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz ve çok sayıda Osmangazili vatandaş katıldı.

Uğur Mumcu’nun katledildiği gün kendisinin de öğrenci olarak Ankara’da bulunduğunu anlatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bir Pazar sabahı Ankara karlar altındaydı. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni yeni kazanmıştım. Yurdun önündeki otobüs durağında otobüs bekliyorduk. Arkadaşım Ozan, Uğur Mumcu’yu katletmişler dedi. O karlı pazar sabahında, o dakika hiç gözümün önünden gitmiyor. Bir anda ne olduğunu anlayamadık. Ülke nereye gidiyor, neler yaşayacağız diye konuştuğumuzu daha dün gibi hatırlıyorum. Uğur Mumcu, yalnızca bir gazeteci ve yazar olmanın ötesinde, cesur bir düşünür, mücadeleci bir kişilik ve insan hakları savunucusuydu. Meslek hayatı boyunca gazeteciliğin her zaman halkın çıkarlarını savunan ve gazetecinin görevinin gerçeği aramak olduğuna inanan bir isimdi. O yalnızca kalemiyle değil, cesur duruşuyla da yolumuza ışık tutan bir Türkiye aydınıydı. Hiçbir tehdide boyun eğmeyen, cesurca yolsuzlukların üzerine giden, araştıran, soruşturan bir gazeteciydi. Türkiye’nin en karanlık dönemlerinde, Cumhuriyet karşıtı odakların üzerine korkmadan gitti. Saklananı, gizleneni gün yüzüne çıkartmak için mücadele etti” dedi.

“Hukukun, özgürlüklerin ve demokrasinin giderek daha fazla tehdit altına girdiği bir dönemin içinden geçiyoruz”

Konuşmasında, Uğur Mumcu gibi Türkiye’nin aydınlığı için hayatını kaybeden demokrasi şehitleri “Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı’yı da anan Başkan Aydın, “Uğur Mumcu’nun o karanlık dönemde işaret ettiği konuları, 30-35 yıl önce Rabıta’da yazdıklarını bugün bire bir yaşıyoruz. Hukukun, özgürlüklerin ve demokrasinin giderek daha fazla tehdit altına girdiği bir dönemin içinden geçiyoruz. Hepimizin ülkemize, yaşadığımız coğrafyaya karşı duyduğu sorumlulukla hareket etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu anlamda bizler de Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Çetin Emeç ve Ahmet Taner Kışlalı gibi isimlerin izinden gidip, mücadelelerine sahip çıkmalıyız. İnandığımız değerleri savunup, özgürlük, adalet ve demokrasi için en önemlisi de geleceğimiz için her zamankinden daha fazla çalışmak ve mücadele etmek durumundayız. Türk basının onurlu ismi Uğur Mumcu gibi 24 Ocak’ta hayatını kaybeden Gaffar Okkan, İsmail Cem ve Fatma Girik’i de saygı ve özlem anıyorum. Sözlerime de ‘uğurlar olsun, hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun, bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli itlere hatıran olsun’ diyerek son veriyor ve Uğur Mumcu’yu saygıyla anıyorum” diye konuştu.

“Uğur Mumcu, karanlığa karşı kalemini bir kılıç gibi savurdu”

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi’nde yaptığı konuşmada, “Bugün 32 yıl önce katledilen Türkiye’nin aydınlık kalemi Uğur Mumcu’yu saygıyla anıyoruz. Uğur Mumcu, bir kılıç gibi savurduğu özgür kalemiyle, Türkiye’nin aydınlığı için karanlık zihniyete karşı mücadele ortaya koydu. Bugün Uğur Mumcu ile birlikte, O’nun mücadele ettiği değerleri de hatırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu’yu 32 yıldır andıklarını ve anmaya da devam edeceklerini dile getiren Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Yüksel Baysal, “Uğur Mumcu, ‘vurulduk ey halkım unutma bizi’ demişti. O, vuruldu; ancak biz ne onu unutacağız, ne de onu unutturacağız. Uğur Mumcu, dün ifade ve basın özgürlüğü mücadelesi verdi. O mücadele için de katledildi. Bugün biz yine döndük dolaştık aynı mücadelenin içinde debelenip duruyoruz” diye konuştu.

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Altan Gördüm ve Haluk Çetin’e gecenin anısına hediye takdim etti.