Ufuk Özkan ile eski eşi Nazan Özen arasındaki nafaka anlaşmazlığı!
Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Ufuk Özkan, sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Uyguladığı yanlış diyetler sonucu siroz hastalığına...Devamı için tıklayınız
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