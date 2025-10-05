UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen UCLG-MEWA Kongresi’nde farklı ülkelerden gelen belediye başkanlarını ve yerel yönetim liderlerini Konya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.KONYA (İGFA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 3 gün boyunca farklı ülkelerden belediye başkanları ile yerel ve bölgesel liderleri Konya’da buluşturdu.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrenin kapanışında UCLG-MEWA delegelerine hitap eden UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yoğun katılımla tarihi bir kongreyi tamamladıklarını, yakından ve uzaktan tüm misafirleri Konya’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Özellikle bu kongreye ilk kez katılan Suriyeli misafirlerin birliğe güç kattığını vurgulayan Başkan Altay, “İnşallah Suriye’de nasıl kazanımlar elde ettiysek ve bugün özgür bir Suriye’den bahsediyorsak inşallah en kısa sürede Gazze’de de Rabbim zafer nasip etsin diye dua ediyoruz ve burada Gazzeli kardeşlerimizi de aramızda görmek istiyoruz.” diye konuştu.

“GAZZE DAVASINA SAHİP ÇIKTINIZ”

Alınan kararlarla tarihi bir kongre geçirdiklerinin altını çizen Başkan Altay, “Çünkü hepimizin oy birliği ile bugün aramızda İsrail zulmünden dolayı bulunamayan El Halil Belediye Başkanımızı tekrar UCLG-MEWA Başkanı seçtiğimiz bir kongre oldu. Dolayısıyla bu iradenizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gazze davasına sahip çıktınız.” değerlendirmesini yaptı.

UCLG-MEWA’ya bugüne kadar hizmet edenlere teşekkür eden Başkan Altay, “Aslında bir taraftan da bir nöbet değişimi gerçekleştirmiş olduk. Birliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz ama bu yolculukta hep daha ileri, daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmemiz lazım. Kongremizde bazı organlarımız yenilendi, yeni arkadaşlarımız görev aldılar. Umuyorum ki UCLG Dünya Konseyi’nde de UCLG-MEWA çok güçlü bir katılımla bölgemizi temsil edecek ve çok daha başarılı işleri birlikte yapacağız. Görev alan tüm arkadaşlarıma tekrar başarılar diliyorum. Kongre sürecinin bu kadar güzel geçmesini sağlayan Genel Sekreterimiz Sayın Mehmet Duman başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca Büyükşehir’imizin Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Konya sizin eviniz, her zaman sizi burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. UCLG-MEWA çok güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Kongremizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

UCLG-MEWA Kongresi için Konya'da bulunan yabancı misafirler ayrıca; Mevlana Türbesi, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Konya Bilim Merkezi'ni de gezerek incelemelerde bulundu.