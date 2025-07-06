Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınları ve anız yakma tehlikesine dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaz aylarında artan sıcaklıkların tetiklediği orman yangınlarına dikkat çekerek, özellikle anız yakmanın yangınların en büyük nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Bayraktar, açıklamasında, “Ormanı korumak, yaşamı korumaktır” mesajını vererek, vatandaşları bilinçli olmaya davet etti.

YANGINLARDA İNSAN FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Son bir haftada İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul ve Bursa’da ciddi yangınlar yaşandığını ifade etti.

2025 verilerine göre, Türkiye’de 1305’i ormanlık alanda, bin 739’u kırsal alanda olmak üzere toplam 3 bin 44 yangın meydana geldiğini ifade eden Bayraktar, sadece İzmir’de 13 yangın kaydedildi. Yangınların yüzde 88’inin insan kaynaklı olduğunu, yanan alanların yüzde 97’si bu hatalardan etkilendiğini söyledi.

Bayraktar, sıcaklığın 30 dereceyi aştığı, nemin yüzde 30’un altına düştüğü ve rüzgâr hızının saatte 30 km’yi geçtiği günlerde riskin arttığını belirterek,anız yakmanın toprağın verimliliğini azalttığını, organik maddeyi yok ettiğini, su tutma kapasitesini düşürdüğünü ve çiftçinin gübre maliyetini artırdığını söyledi.

“Anız, toprağın geleceğidir. Toprak ise bizim geleceğimizdir” diyerek, anız yakmanın orman yangınlarını tetiklediğini ve bu yılki yüksek sıcaklıklar nedeniyle daha büyük risk taşıdığını vurgulayan Bayraktar, vatandaşlara da çağrı yaptı.

Doğaya atılan çöplerin, özellikle cam ve plastik gibi malzemelerin yangın riski oluşturduğunu belirten Bayraktar, "Elektrik tellerine değen ağaç dallarını keselim, kuru otları temizleyelim. En küçük ihmal büyük felaketlere yol açıyor. Unutmayalım: Anızı yakmak, geleceğimizi yakmaktır” dedi