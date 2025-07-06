İstanbul Bakırköy Belediyesi, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde Yaz Spor Okulları’na giden çocuklara sağlık taraması gerçekleştirdi.İstanbul bakırköy belediyesinden SPORCU MİNİKLERE SAĞLIK TARAMASI

Belediyenin Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen taramalarda miniklerin genel sağlık kontrollerinin yanı sıra ağız ve diş sağlığı kontrolleri de yapıldı. Yaz Spor Okulu öğrencilerine yapılan sağlık taramaları, dönem boyunca devam edecek.

Geleceğin teminatı çocuklara daha sağlıklı bir yaşam sunmayı amaçlayan Bakırköy Belediyesi, tüm birimleriyle aralıksız çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde Yaz Spor Okulları’na giden miniklerin sağlık taramaları yapıldı. Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nde yapılan taramalarda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Ağız ve Diş Sağlığı hekimleri gerekli tüm kontrolleri gerçekleştirdi. Yetkililer, Yaz Spor Okulu öğrencilerine yapılan sağlık taramalarının dönem boyunca devam edeceğini bildirdi.