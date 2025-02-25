TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile TBMM’de bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Türkmenistan’ın Meclis Başkanı Gulmanova ve heyeti TBMM'de ağrılandı. Heyeti, meclistw ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ikili ve heyetler arası görüşmelerinin son derece verimli ve yapıcı bir şekilde sonuçlandığını söyledi.

Kurtulmuş, Gulmanova ve heyetinin Türkiye ve TBMM’yi ziyaretinin iki ülke arasında var olan fevkalade mükemmel ilişkilerin daha da ileriye gitmesi için önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un yakın dostluklarının, iki ülke arasındaki iş birliğini artırma kararlılığının her alanda sürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, ülke liderlerinin bu kararlılığının hükümetler arası ilişkilere de yansıdığını bildirdi.

Gulmanova’nın ziyaretiyle birlikte parlamentolar arasında da parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak iki ülke arasında var olan ilişkilerin daha da güçlendirilmesi sağlayacağını vurgulayan Kurtulmuş, “Bugün, burada hükümetler arası ekonomik konsey ve eğitim konseyi iki ülke arasında gerçekleşiyor. Bu toplantıların da yapılıyor olması, Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova ve heyetinin Türkiye'de eş zamanlı olarak bulunması, esasında Türkiye-Türkmenistan ilişkilerine verilen önemi göstermesi bakımından son derece değerlidir. Geçtiğimiz sene büyük Türkmen şairi ve düşünürü Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum günü dolayısıyla, cumhurbaşkanımızı temsilen Türkmenistan'da düzenlenen törene katılma fırsatım olmuştu. O vesileyle Sayın Gulmanova’nın davetlisi olarak da ikili ziyaretimizi gerçekleştirmiştik.” dedi.

Türkiye ve Türkmenistan’ın tek millet-iki devlet anlayışıyla hareket ettiğini belirten Kurtulmuş, “Tarihimiz, kültürümüz, dilimiz, sanatımız, eserlerimiz, edebiyatımız aynıdır ve bu müşterekliğin, Allah'ın izniyle, sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak da bizlerin sorumluluğudur vazifesidir. Bu çerçevede Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazandığı andan itibaren, ilk tanıyan ülke Türkiye'dir ve Türkmenistan'da büyükelçiliğini açan ilk ülke de Türkiye'dir. Bu bizim tarihi dostluk vazifemizdi. O günden bu yana aratarak devam eden bir ilişkimiz olduğunu ifade etmek isterim. Şunu da gerçekten hayranlıkla görüyoruz. Türkmenistan, bağımsızlığından bu yana gelişmesini artırarak sürdüren bir ülkedir. İstikrar içerisinde, uzun yıllar çok daha güçlü bir Türkmenistan'ı görmek istediğimizi ifade etmek isterim. Türkiye, şimdiye kadar Türkmenistan’la her alanda ilişkilerini geliştirdi. Başta ekonomik ilişkilerimiz olmak üzere, kültürel iş birliklerimiz olmak üzere bundan sonraki süreçte de fevkalade ciddi alanların önümüzde durduğunu ifade etmek isterim. Enerjide, ulaşımda ve savunma sanayi başta olmak üzere özellikle askeri alanda yapılacak iş birliklerinin iki ülke arasında güçlü bir geleceği kuracağından eminim.” diye konuştu.

Kurtulmuş, Türk firmalarının, Türkmenistan’da şimdiye kadar yaklaşık 50 milyar dolarlık gerçekleştirdiği ve devam eden projelerin bulunduğunu, yeni projelerde de şu anda da devam eden çok sayıda projenin olduğunu ve özellikle yeni projelerde Türk şirketlerini tercih etme eğilimini gördüklerini dile getirdi.