Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren Teknolojik Seramik üretim tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Seramik sektöründe 400 farklı renk çeşidi ile seramik ürünlerde kullanılan sır boyası üreten tek firma olan Teknolojik Seramik, bu alandaki uzmanlığı ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Aylık ortalama 650 ton üretim kapasitesine sahip olan Teknolojik Seramik, seramik ürünlerin dayanıklılığını ve estetik kalitesini artırarak sektörde öncü bir rol üstleniyor. Firma, Türkiye’nin seramik endüstrisine katkılarıyla öne çıkarken, ülkemizdeki birçok seramik firmasına da ürün sağlayarak sanayiye destek veriyor.

Vali Aygöl, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “Teknolojik Seramik, Bilecik’in sanayi gücünü yansıtan örnek bir tesis olarak ülkemizin seramik sektörüne büyük katkılar sunuyor. Üretilen sır boyaları sektörün estetik kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ürünlerin dayanıklılığına da katkıda bulunuyor. Bu tür ileri teknolojiye sahip firmaların varlığı, hem şehrimize hem de ülkemize değer katıyor. Bu başarılarından dolayı Teknolojik Seramik’i tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Bilecik’in sanayi potansiyeli her geçen gün güçlenirken, Vali Aygöl’ün tesis ziyaretleri ile bu tür başarıların altı bir kez daha çiziliyor. Teknolojik Seramik gibi öncü firmalar sayesinde Bilecik, Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanındaki gelişiminde etkin bir rol oynamaya devam ediyor.

Vali Aygöl’e Pazaryeri OSB'deki Teknolojik Seramik ziyaretine ilçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin eşlik etti.