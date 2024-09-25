Tiny Home Show Fuarı kapsamında TÜMEVSİAD ve BİFAŞ iş birliğiyle gerçekleştirilen “TÜMEVSİAD Mobil Ev Çalıştayı” başladı.İSTANBUL (İGFA) - Mobil ev sektör paydaşları ve tüketicileri için en önemli etkinliklerden biri olan Tiny Home Show Fuarı kapsamında, TÜMEVSİAD (Tüm Mobil Ev Sanayicileri ve Dayanışma Derneği) ve BİFAŞ iş birliğiyle gerçekleştirilen “TÜMEVSİAD Mobil Ev Çalıştayı” başladı.

İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen fuar ile eş zamanlı olarak, TÜMEVSİAD çatısı altında düzenlenen ve Türkiye’nin ilk Mobil Ev Çalıştayı olma özelliği taşıyan etkinliğin ilk etabı 24 Eylül 2024 Salı günü İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

28 Eylül’e kadar dolu dolu bir etkinlik takvimiyle, ünlü konuklarla ve sektöre dair önemli konu başlıklarıyla fuara renk katacak çalıştayın ilk günü; kurdele kesimi, alan ziyaretleri, BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural ve TÜMEVSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldız’ın kürsü konuşmalarıyla başladı. Etkinliğin ilk gününde gerçekleştirilen “Türkiye’de Mobil Evlerin ve Hobi Bahçelerinin Dünü, Bugünü ve Yarını” ve “İnsanın Doğayla İlişkisi ve Doğa Dostu Mobil Evlerin Önemi” konulu panellerin moderatörlüğünü Haber Sunucusu Meltem Acet üstlendi. Panellerin konukları arasında Gazeteci ve TV Programcısı Cem Seymen, TÜMEVSİAD Başkanı Murat Yıldız, Akbey Tiny YKB Adnan Silinmez, Soles Tiny Genel Müdürü Erhan Ünal ve Bulut Yapı YKB Mert Ekin Bulut yer aldı. Panellerde sektörün doğaya ve çevreye yönelik faydaları ile geleceğe dair hedefler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

CEM SEYMEN: “MOBİL EV TABİATLA UYUM İÇİNDE YAŞAMAYI ÖĞRETİYOR”

Panelde konuşan TV Programcısı ve Gazeteci Cem Seymen, “Sürdürülebilirlik çok önemli bir kavram. Dünyadaki bütün markalar ve ülkeler bu kavramı kullanıyorlar ancak sürdürülebilirliğin altını tam olarak doldurmuyoruz. Bence bu çalıştayda sürdürülebilirliğin altı kalın çizgilerle çizilmiş durumda. Sürdürülebilirlik; daha az karbon ayak izi bırakmak, yeşil enerjiden faydalanarak yaşamak, tabiatın bize verdiği nimetleri örselemeden yaşamak demek. Biz doğanın, tabiatın efendisi değil, bir parçasıyız bunu bilerek yaşamalıyız. Dolayısıyla bu tür çalışmalar doğaya saygılı yaşam kültürünün geliştirilmesi açısından tüketiciyi de bilinçlendirecektir. Tüketici bilinçlendikçe daha az enerji tüketen, daha az dünyayı kirleten, daha az karbon ayak izi bırakan ve dünyaya daha saygılı bir yaşam biçimini benimsiyor. Mobil ev deyip geçmeyin! Mobil ev hem tabiatla uyum içinde yaşamayı öğretir hem de doğanın içinde aç gözlü olmadan, kendisine yeten kaynaklarla, kendini geliştirecek bir yaşam biçimine adapte olunmasını sağlar. Bu bir öğrenme biçimidir. Bu çalıştay da bunun bilinçlendirilmesi için çok önemli bir zemin oluşturuyor. Ben çok başarılı bir çalışma olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

SEYMEN: “MOBİL EV SAHİBİ OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Mobil ev sahibi olmayı ciddi ciddi düşündüğünü açıklayan Cem Seymen, “Mobil evlerle çok rahat seyahat yatırımı yapılabilir. Çok ucuza, çok maliyetsiz bir şekilde tekerlekli evini al ve istediğin yere taşı. Türkiye gibi bir ülke için inanılmaz büyük bir avantaj bu. Müthiş bir fırsat. Biz seyahati çok lüks olarak görüyoruz ancak seyahat lüks olmaktan, maliyetli olmaktan, zenginlerin tekelinde olmaktan çıkabilir. Son derece mütevazı koşullarda, hayat kalitesini düşürmeden mobil evlerde seyahat etmek ve seyahat özgürlüğünü yaşamak mümkün. Ben mobil ev sektörüne bu gözle bakıyorum. Seyahatin tadını çıkarmanın en güzel yolunun mobil evler olduğunu düşünüyorum. Ben de ciddi ciddi mobil ev sahibi olmayı istiyorum. Zaten benim gibi bir insanın böyle bir şeyi hayatına katmaması bence hayatı ıskalamak olur” dedi