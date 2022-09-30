Genel Endeks te alınan puanlara göre sıralama yaptı.Sonuçta bir araştırma ,fakat insanı altın kafese koymuşlar vatanın demiş,bu atasözünü Forbesin bilmesini beklemeyin.Araştırmayı sizin için haberleştirdik.

Forbes dergisi yaptığı araştırmayla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi. ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes'ın 94 başlıkta hazırladığı raporda Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıktı.

Derginin yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı. İşte düşükten yükseğe göre şehirlerin sırası.

İlk beş Ankara,İstanbul,İzmir,Tekirdağ ve Kocaeli oldu.Son sırada Muş Genel Endeks Puanı: 29,71

Bayburt 67.Sırada yer aldı Genel Endeks Puanı: 37,11 Gümüşhane ise 64.sırada yer aldı,Genel Endeks Puanı: 37,47

Türkiye’nin En Zenginleri

Forbes Türkiye, bu yıl 13'üncü kez hazırladığı 'En Zengin 100 Türk' listesini açıkladı. Forbes 100'ün toplam serveti, geçen yıla göre 18,5 milyar dolar artarak 121,4 milyar dolara yükseldi.

Murat Ülker, 4,8 milyar dolarlık kişisel serveti ile 'En Zengin 100 Türk' listesinde zirveye oturdu.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak 4 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci olurken, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin 2,9 milyar dolarlık serveti ile üçüncü oldu.