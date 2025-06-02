Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Çam Fıstığı’nın Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Türkiye’nin AB tescilli 33. ürünü olan çam fıstığı, kalitesiyle sınırları aştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye, daha önce zeytinyağı, baklava, köfte ve kebap gibi ürünlerle AB’den coğrafi işaret tescili alarak Anadolu’nun zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya paylaşımında, Aydın Çam Fıstığı’nın Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını müjdeledi. Bu tescille birlikte Türkiye’nin AB tescilli ürünü 33'e çıktı.

Bakan Yumaklı, paylaşımında, “Anadolu’nun eşsiz lezzetleri sınırlarımızı aşmaya devam ediyor. Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın Çam Fıstığı, AB’den coğrafi işaret tescili alan 33’üncü ürünümüz oldu. Üreticimizi kutluyor, bu başarıyı ülkemiz ve sektörümüz adına gururla paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.