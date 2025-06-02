Kamuoyunda tartışılan Teşvik bölgeleri arasında ne fark var?

Yatırım teşvik belgesi bölgeler arasındaki fark. Bölgedeki yatırımların aynı oranlarda desteklenmediğini ve bazı farklılıklar olduğunu aşikâr. Bayburt bölgesi için, yatırım teşvik belgesi kapsamında nasıl yatırımlar ve destekler veriliyor. Yatırım teşvik sistemine göre bölgeler ve içinde bulunan şehirler:

5. ve 6. Bölge arasında bulunan iller ve farkları.

5.Bölge

Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat 5.Bölge olarak belirlenmiştir.

6.Bölge

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri 6.Bölge olarak belirlenmiştir.