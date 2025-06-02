Kamuoyunda tartışılan Teşvik bölgeleri arasında ne fark var?
Yatırım teşvik belgesi bölgeler arasındaki fark. Bölgedeki yatırımların aynı oranlarda desteklenmediğini ve bazı farklılıklar olduğunu aşikâr. Bayburt bölgesi için, yatırım teşvik belgesi kapsamında nasıl yatırımlar ve destekler veriliyor. Yatırım teşvik sistemine göre bölgeler ve içinde bulunan şehirler:
5. ve 6. Bölge arasında bulunan iller ve farkları.
5.Bölge
Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat 5.Bölge olarak belirlenmiştir.
6.Bölge
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri 6.Bölge olarak belirlenmiştir.
|
Yatırım Teşvik Destekleri
|
Bölgeler ve Verilen Teşvikler
|
Teşvikler
|
1.Bölge
|
2.Bölge
|
3.Bölge
|
4.Bölge
|
5.Bölge
|
6.Bölge
|
KDV Muafiyeti
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Gümrük Muafiyeti
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Vergi Muafiyeti
|
15
|
20
|
25
|
30
|
40
|
50
|
SGK İşveren Prim Muafiyeti
|
2 yıl
|
3 Yıl
|
5 yıl
|
6 yıl
|
7 yıl
|
10 yıl
|
SGK İşveren Prim Muafiyeti Oranı
|
10
|
15
|
20
|
25
|
35
|
Yatırım yeri Tahsisi
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Faiz ve Kar Payı Desteği
|
Yok
|
Yok
|
3 Puan
|
4 Puan
|
5 Puan
|
7 Puan
|
Yok
|
Yok
|
1 Puan
|
1 Puan
|
2 Puan
|
2 Puan
|
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Muhtasar)
|
Yok
|
Yok
|
Yok
|
Yok
|
Yok
|
Var
|
Sigorta Primi Desteği-Çalışan Payı
|
Yok
|
Yok
|
Yok
|
Yok
|
Yok
|
Var
|
Yapı Harçları Muafiyeti
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Emlak Vergisi Muafiyeti
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Damga Vergisi Muafiyeti
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var
|
Var