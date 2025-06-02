İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit yok
İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit yok
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Kamuoyunda tartışılan Teşvik bölgeleri arasında ne fark var?

Yatırım teşvik belgesi bölgeler arasındaki fark. Bölgedeki yatırımların aynı oranlarda desteklenmediğini ve bazı farklılıklar olduğunu aşikâr. Bayburt bölgesi için, yatırım teşvik belgesi kapsamında nasıl yatırımlar ve destekler veriliyor. Yatırım teşvik sistemine göre bölgeler ve içinde bulunan şehirler:

5. ve 6. Bölge arasında bulunan iller ve farkları.

5.Bölge

Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat 5.Bölge olarak belirlenmiştir.

6.Bölge

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri 6.Bölge olarak belirlenmiştir.

Yatırım Teşvik Destekleri

Bölgeler ve Verilen Teşvikler

Teşvikler

1.Bölge

2.Bölge

3.Bölge

4.Bölge

5.Bölge

6.Bölge

KDV Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Gümrük Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Vergi Muafiyeti

15

20

25

30

40

50

SGK İşveren Prim Muafiyeti

2 yıl

3 Yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

SGK İşveren Prim Muafiyeti Oranı

10

15

20

25

35

Yatırım yeri Tahsisi

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Faiz ve Kar Payı Desteği

Yok

Yok

3 Puan

4 Puan

5 Puan

7 Puan

Yok

Yok

1 Puan

1 Puan

2 Puan

2 Puan

Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Muhtasar)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Var

Sigorta Primi Desteği-Çalışan Payı

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Var

Yapı Harçları Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Emlak Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Damga Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var