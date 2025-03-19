TÜİK'in 2024 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması altında değerlendirilen 'Çocuk Sağlığı ve Yoksunluk' çalışması ilginç veriler ortaya koydu. Evlerde ders çalışılabilecek uygun yerleri olmayan çocuklar ile yine evlerde oynayabilecek oyuncakları olmayan çocukların ebeveyenlerinin eğitimin seviyesinin yüzde 80'inin lise altı olduğu belirlendi. Çocukları için evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hanehalkı oranı ise yüzde 51,2 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin 'Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu' araştırmasını kamuoyuyla paylaştı.

Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı dönemde uygulanan araştırmaı, hanelerdeki 15 yaş ve altındaki tüm çocukların sağlık ve yoksunluk durumlarını tespit etti.

Çocukların yüzde 94,5'inin genel sağlık durumu "İyi veya çok iyi" durumda olduğu gözlenirken, sağlık durumu "Kötü veya çok kötü" olan çocukların yüzde 53,7'sinin günlük faaliyeti çok sınırlandığı, yüzde 40,9'unun faaliyetlerinin sınırlandığı, yüzde 5,4'ünün ise faaliyetlerinin sınırlanmadığı belirtildi.

HANEHALKLARININ YÜZDE 9,2'SİNDE ÇOCUKLAR MADDİ YETERSİZLİK NEDENİYLE YENİ GİYSİLERE SAHİP OLAMADI

Anket sonuçlarına göre; 15 yaş ve altı tüm çocukların yeni giysilere sahip olduğu hanehalkı oranı yüzde 88,6 iken maddi yetersizlik nedeniyle çocukları yeni giysilere sahip olmayan hanehalkı oranı yüzde 9,2, diğer nedenlerle sahip olmayan hanehalkı oranı ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Hanehalkında yaşayan tüm 15 yaş ve altı çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketen hanehalkı oranı yüzde 86,7 iken maddi yetersizlik nedeniyle çocukları günde en az bir kez taze meyve ve sebze tüketemeyen hanehalkı oranı yüzde 10,0, diğer nedenlerle tüketemeyen hanehalkı oranı ise yüzde 3,3 olarak tahmin edildi.

Çocukları için evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilen hanehalkı oranı yüzde 51,2 iken maddi yetersizlik nedeniyle evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamayan hanehalkı oranı yüzde 22,2, diğer nedenlerle karşılayamayan hanehalkı oranı ise yüzde 26,6 olarak gerçekleşti.

DERS ÇALIŞILABİLECEK UYGUN YERİ OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLER LİSE ALTI EĞİTİMLİ

Öte yandan anket sonuçlarına göre; 15 yaş ve altı tüm çocukların maddi yetersizlik nedeniyle evde ders çalışılabilecek veya ödev yapabilecek uygun yeri olmayan hanehalklarından yüzde 80,8'inin, evde oynayabilecek oyuncakları olmayan hanehalklarından yüzde 81,0'ının, yaşlarına uygun kitap olmayan hanehalklarından ise yüzde 81,1'inin, en yüksek eğitime sahip ebeveynin eğitimi lise altı düzeyde olduğu görüldü.