Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu’nun İstanbul Ümraniye’de düzenlenen genel kurulunda Fahrettin Savcı oy birliğiyle genel başkan seçildi.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu’nun İstanbul Ümraniye’de gerçekleşen genel kurulunda Fahrettin Savcı genel başkan seçildi. Yeni yönetim 3 yıllığına yetkilendirildi.
TÜRKİYE TÜM ROMAN DERNEKLERİ KONFEDERASYONU GENEL KURULU İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu, İstanbul Ümraniye’de düzenlenen genel kurul toplantısıyla yeni yönetimini belirledi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Fahrettin Savcı oy birliğiyle Genel Başkan seçilirken, 3 yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu da belli oldu.
DİVAN HEYETİ DENEYİMLİ İSİMLERDEN OLUŞTU
Genel kurulun divan başkanlığını Yaşar Birgüllü yürütürken, divan üyeleri arasında Turgay Kozan (Bayrampaşa) ve İskender Kotancı (Balıkesir) yer aldı.
YENİ YÖNETİM 3 YILLIĞINA YETKİ ALDI
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Fahrettin Savcı (Edirne) – Genel Başkan
Metin Özçeri (İzmir) – Tarım ve Orman Bakan Danışmanı
Hacı Arif Davulcu (İstanbul) – İçişleri Bakan Danışmanı
Barış Cahanker – İstanbul Anadolu Yakası Federasyon Başkanı
Ertuğrul Seviç – Kocaeli Federasyonu Başkanı
Turgay Kozan – Bayrampaşa Borsa Yönetim Kurulu Üyesi
Nuray Gezer Koşucu (Balıkesir) – Gazeteci
Cengiz Biçer – Arnavutköy AK Parti Meclis Üyesi
Necdet Karabulut (Yalova) – İş İnsanı
Muharrem Çoban – Avukat (İstanbul)
Mustafa Ovarda (Kırklareli) – Emekli Bankacı
Ali Çalışır (Çanakkale) – Esnaf
Erdem Karaman (Tekirdağ) – Turizmci
Yaşar Birgüllü – İş İnsanı (İstanbul)
Hüsyincan Demirtaş – Otelci (Muğla)
Talip Moğoltekin – Çiftçi (Mersin)
Feridun Demirdöğen – İş İnsanı (Balıkesir)
Aslan Uğurçay – Doktor (Manisa)
İrfan Düzdağ – AK Parti İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Yasin Kırıcı-İstanbul- TBMM Başkan Danışmanı
DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR
Yeni yönetim, genel kurula destek sunan STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, Metin Külünk, vali koordinatörleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere birçok isme teşekkür etti.
“ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”
Konfederasyon, yaptığı açıklamada “Allah’ın rızasını, halkın duasını kazanmak için çıktığımız bu yolda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadelerine yer verdi.