Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik haberleşme sektörüne yapılan yatırımların 2023’e kıyasla yüzde 80 artarak 94,1 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Bakan, bu çarpıcı artışın BTK’nın yayımladığı 2024 Yıllık Pazar Verileri Bülteni ile netlik kazandığını belirtti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik haberleşme sektörüne yapılan yatırımların 2023’e kıyasla yüzde 80 artarak 94,1 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Bakan, bu çarpıcı artışın BTK’nın yayımladığı 2024 Yıllık Pazar Verileri Bülteni ile netlik kazandığını belirtti.

4,5G ABONE SAYISI 87,6 MİLYONA ULAŞTI

Uraloğlu, 4,5G teknolojisine abone olan kullanıcı sayısının 87,6 milyona yükseldiğini, toplam elektronik haberleşme abone sayısının ise 131,9 milyonu aştığını ifade etti. Türkiye, bu oranla dünya ortalaması olan %68’in üzerinde bir internet kullanımına sahip.

MOBİL GENİŞ BANT ABONELİĞİ 76 MİLYONA YAKLAŞTI

Bakan, sabit geniş bant abone sayısının 20,5 milyona, mobil geniş bant kullanıcılarının ise 75,9 milyona çıktığını kaydetti. Son dört yılda sabit internet kullanıcılarının veri tüketimi 2,2 kat, mobil kullanıcıların ise 2,3 kat arttı.

FİBER ABONE SAYISI 8,1 MİLYONU GEÇTİ

2020 yılında 4 milyon olan fiber internet abone sayısının, 2024’te 8,1 milyona yükseldiğini vurgulayan Uraloğlu, aynı dönemde fiber altyapı uzunluğunun da 605 bin kilometreye çıktığını dile getirdi. Bu mesafe, 2020’de yalnızca 424,9 kilometreydi.

MOBİL ABONELERİN YARISI 5 BÜYÜK İLDE

Mobil abone sayısı 94,3 milyon seviyesine ulaşırken, 4,5G abonelerinin toplam nüfusa oranı yüzde 102,3 olarak ölçüldü. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, mobil abone sayısının %47’sine sahip olarak dikkat çekti. Bu beş şehirde 4,5G yaygınlığı yüzde 123,3 seviyesine ulaştı.

NUMARA TAŞIMA TALEBİ ZİRVEDE

Uraloğlu, 2020-2024 yılları arasında ortalama her yıl 10,6 milyon mobil hattın taşındığını, bu sayının toplamda 190 milyona ulaştığını bildirdi. Bu rakam, işletmeciler arası yoğun hareketliliği ortaya koyuyor.

SABİT TELEFONLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bakan, sabit telefon kullanımının gerilediğine işaret ederek, abone sayısının 9 milyona, yaygınlık oranının ise %10,6’ya düştüğünü söyledi. 2020 yılında 5,7 milyar dakika olan sabit telefon çağrı trafiği, 2024’te 5,1 milyar dakikaya geriledi.