Türk su ürünleri sektöründe Türk somonu, 2025’in ilk yarısında yüzde 17 artışla 217 milyon dolar ihracat geliri sağladı. Sektör, 2035’e kadar Türk somonu ihracatını 1 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türk somonunda hasatların temmuzda tamamlandığını ve ürünlerin yıl sonuna kadar tamamen satılacağını öngördüklerini belirtti. Kızıltan, “2025 sonunda Türk somonu ihracatı 500 milyon doları aşacak. En geç 2035’te 1 milyar doların üzerinde gelir elde edeceğiz” dedi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre, 2025’in ilk yarısında su ürünleri ihracatı yüzde 4 artışla 974 milyon dolara ulaştı.

Miktar bazında yüzde 13 düşüşle 132 bin 500 ton ihracat yapılırken, levrek 303 milyon dolarla lider oldu. Türk somonu, yüzde 17 artışla 217 milyon dolar gelirle ihracat artış rekortmeni oldu. Alabalık (65 milyon dolar), orkinos (18,5 milyon dolar) ve kaya levreği (12,7 milyon dolar) ise diğer öne çıkan ürünler oldu.

Sektör, 78 ülkeye ürün gönderirken, Rusya Federasyonu en büyük pazar oldu; onu İtalya, Hollanda, Yunanistan ve İngiltere takip etti. Kızıltan, fiyatların yüzde 20 artmasıyla döviz girdisinin yükseldiğini, rakip ülkelerdeki üretim düşüşü ve katma değerli işlenmiş ürünlere odaklanmanın bu başarıda etkili olduğunu vurguladı.

2025 sonu için 2 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye’de yaklaşık 2.000 balık çiftliğiyle binlerce ailenin geçimini sağlayan sektör, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle büyümeye devam ediyor.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, “Karadeniz’de büyük bir potansiyel var. Türk somonu, 2019’da 29 milyon dolar olan ihracatını geçen yıl 498 milyon dolara çıkardı. Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’deki çiftliklerde 32 bin ton üretim yapıldı. Türk somonu, alabalığın tuzlu suda büyütülmesiyle elde ediliyor ve fileto gibi işlenmiş ürünlerle yeni pazarlara ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

Türk somonu ihracatının 151 milyon doları Rusya’ya, geri kalanı Belarus ve Japonya’ya yapıldı.