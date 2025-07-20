Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gezgin Çocuk Atölyesi, bu haftaki programını Sapanca’da gerçekleştirdi. Sapanca Kaymakamlığı önünde kurulan etkinlik alanında minikler, eğitici sunumlar, el işi atölyeleri ve interaktif oyunlarla dolu bir gün geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik sürdürdüğü ‘Gezgin Çocuk Atölyesi’ ilçe ilçe dolaşmaya devam ediyor. Son olarak Sapanca’da çocuklarla buluşan atölye, Sapancalı miniklerden büyük ilgi gördü.

AİLELERDEN TAKDİR TOPLADI

Sapanca’da gün boyu devam eden programda çocuklar hem eğlendi hem de çevre bilinci, sağlıklı yaşam ve su tasarrufu gibi konularda farkındalık kazandı. Ailelerin de yoğun katılım gösterdiği etkinlik, sosyal gelişime katkı sağlayan içeriğiyle takdir topladı.

RENKLİ ETKİNLİKLERLE DOLU BİR GÜN

Program, yüz boyama etkinliğiyle başladı. Çocuklar hayal ettikleri figürleri yüzlerine çizdirerek güne neşeyle başladı. Ardından hediye edilen bez çantaları diledikleri gibi boyayan minikler, yaratıcılıklarını ortaya koydu. Balonlar, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla renklenen atmosfer, şarkılar eşliğinde danslarla daha da canlandı.

SU TASARRUFU VE SAĞLIKLI YAŞAM TEMALI SUNUMLAR

Etkinlik kapsamında çocuklara suyun önemi ve tasarruflu kullanım yolları interaktif sunumlarla anlatıldı. Ayrıca sağlıklı beslenme, organların görevleri ve hijyen kuralları gibi konular eğlenceli anlatımlarla aktarıldı. Böylece hem öğrenmeleri hem de uygulamaya geçirmeleri teşvik edildi.

YOĞUN KATILIM

Yaklaşık 500 vatandaşın ziyaret ettiği etkinlik, özellikle ailelerden büyük ilgi gördü. Çocuklarıyla birlikte alana gelen ebeveynler, etkinliğin eğitici yönünü memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Gezgin Çocuk Atölyesi, ilerleyen haftalarda farklı ilçelerde çocuklarla buluşmaya devam edecek.