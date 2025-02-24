Koordinatörlüğünü yürüttüğümüz “Ata Topraklarından Anadolu’ya Türk Mutfağı” ulusal projesi kapsamında, araştırma, saha çalışmaları, literatür taramaları ile Anadolu ve Türkistan coğrafyasına özgü yemeklerle ilgili Enstitümüz tarafından kapsamlı bir çalışma yapıldı.BURSA (İGFA) - Türk mutfak mirasının kaybolmaya yüz tutmuş unsurlarını belgelemek, modern mutfak anlayışı içinde yeniden nasıl yorumlanabileceğini tespit etmek ve Türk dünyasının ortak mutfak kültürü kimliğini canlandırarak daha güçlü bir şekilde vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen araştırmalar kapsamında Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç ve Yiyecek İçecek Alan Şefi Korhan Süren başkanlığında TİKA’nın desteği ile Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın başkentleri ziyaret edildi.

KAZAKİSTAN

Türkistan coğrafyasında yaptığı çalışmalarla mutfak kültürüne büyük hizmetler veren Kazakistan’ın ünlü Etnografı Aigerim MUSAGAJİNOVA rehberliğinde, bu kültürü koruyan ve önem veren mutfak şefleri ziyaret edilerek, tadımlar ve ortak mutfak uygulamaları yapıldı.

Kazakistan’da geleneksel yemeklerin sunulduğu fine-dining (yemek lezzeti ve sunumu, servis kalitesi, mekan dekorasyonu ve masa düzeni bakımından üst seviye zevklere hitap eden yüksek standartlarda hizmet veren) kategorisindeki restoranlar ziyaret edildi. 50 kişilik seçkin bir misafir topluluğuna Türk ve Kazak yemeklerinden oluşan ortak bir menü hazırlanarak sunuldu.

KIRGIZİSTAN’DA GÖÇEBE MİRASI İLE GURME MUTFAK ARASINDA BİR BAĞ KURDUK

Geleneksel yemeklerin sunulduğu seçkin bir restoran ziyaret edildi. Şefleri ve aşçılarıyla röportajlar yapılarak yöresel mutfak kültürü, yemekler hakkında detaylı bilgi alınarak uygulamalar yerinde incelendi.

Kırgızistan TİKA ofisine ziyarette bulunuldu, projemiz hakkında bilgi verildi, karşılıklı bilgi alış verişinde bulunularak ileride oluşabilecek iş birlikleri, birlikte çalışma imkânları, ülkeler arası iletişimin canlı tutulması hususlarında istişarelerde bulunuldu.

Kırgızistan’ın ulusal bir televizyon programına katılım sağlanarak Ata Topraklarından Anadolu’ya Türk Mutfağı projemizin tanıtımı yapıldı. Ortak mutfak kültürümüz hakkında söyleşi yapılarak yemek programı çekimi gerçekleştirildi.

ÖZBEKİSTAN’DA LEZZETİN İZİNDE: PİLAVIN BUHARI, EKMEĞİN KOKUSU

Özbekistan mutfağının en önemli şeflerinden Chustiy şefin restoranında uygulama yaparak, bu mutfağın dinamiklerini yerinde deneyimleme fırsatı bulunuldu.

Geleneksel pilav pişirme metotları hakkında detaylı bilgi alındı, teknik uygulamalar yerinde incelendi ve bazı ürünlerin pişirme sürecine dahil olunarak uygulamalar tecrübe edildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen Türkistan coğrafyasındaki saha araştırması başarı ile tamamlandı.