Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Aziz milletimizin tarihte eşi benzeri olmayan bir şahlanış ve büyük fedakârlıklarla kurduğu Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.

Hiçbir zaman dayatmalara ve esarete boyun eğmeyen milletimiz istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nda dünya tarihinde görülmemiş bir kahramanlık destanı ile zafere ulaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türk Milleti’nin canı pahasına verdiği bu mücadele 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle taçlandırılmış ve tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.

Aziz milletimizin tüm imkânsızlık ve zorluklara rağmen neleri başarabileceğini görmek isteyenler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine iyi bakmalıdır. Yeryüzünde hiçbir millet, vatanına ve bayrağına, istiklal ve istikbaline aziz milletimiz kadar sevdalanmamıştır. Bizim için Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değildir. Cumhuriyet demek; vatanını, bayrağını, milletini, bağımsızlık ve hürriyetini canından aziz bilmektir. Ve böyle bir tarifin yakıştığı tek ülke ise, kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99.yılı münasebetiyle yaşadığımız gurur ve heyecanın hat safhaya çıktığı bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.”