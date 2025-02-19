Türk kuru meyve sektörü hedef pazar olarak belirlediği Hindistan’da konumunu güçlendirmek ve 2024 yılında 1,8 milyar dolar olan ihracatını 2025 yılında 2 milyar dolara çıkarmak için “TURKISH DRIED FRUITS” isimli TURQUALITY Projesine start verdi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, antep fıstığı başta olmak üzere Türk kuru meyvelerinin dünya genelinde bilinirliğini ve tüketimini artırmak için kuru meyve sektöründeki üç ihracatçı birliği “TURKISH DRIED FRUITS” isimli TURQUALITY Projesinde güçlerini birleştirdi.

“TURKISH DRIED FRUITS” TURQUALITY Projesi’nde hedef pazar olarak Hindistan seçildi. Üstün kalitesi, zengin tadı ve kapsamlı sağlık yararlarıyla tanınan Türk Kuru Meyveleri görkemli bir lansmanla Hindistan’da tanıtıldı.

Türk Kuru Meyveler Sektör Kurulu ve Hindistan Kuruyemiş ve Kuru Meyveler Konseyi (NDFCI) iş birliğiyle, düzenlenen tanıtımda konuşan Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Türkiye’nin kurutulmuş meyve üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğunu, Türkiye’nin, zengin tarımsal mirasından ve sürdürülebilir çiftçilikten yararlanarak dünya çapında 150'den fazla ülkeye yüksek kaliteli ürünler tedarik ettiğini vurguladı.

İHRACATTA HEDEF 2 MİLYARI AŞMAK

Hintli tüketicileri incir, kayısı, kuru üzüm ve antep fıstığı gibi çeşitli yemeklerde hem lezzeti hem de besin değerini artıran, atıştırmalık, pişirme ve süsleme için ideal olan birinci sınıf Türk kuru meyveleriyle tanıştırmak istediklerini dile getiren Öz, “Hintli tüketicilere Türk kuru meyvelerinin birinci sınıf kalitesini, zengin tadını ve sağlık yararlarını sunmaya odaklanan bir girişim olan “TURKISH DRIED FRUITS” TURQUALITY Projemizin Hindistan Kampanyası'nı tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin sürdürülebilir tarımdaki uzmanlığıyla, kuru incirlerimiz, kayısılarımız, kuru üzümlerimiz ve antep fıstıklarımız Hindistan'ın çeşitli yiyecek seçeneklerine besleyici ve lezzetli bir katkı sunuyor. Bu kampanya, Hintli tüketicilere günlük beslenmelerini ve mutfak deneyimlerini geliştiren doğal, yüksek kaliteli seçenekler sunuyor. 2024 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracata imza attık. Hindistan pazarında konumumuzu güçlendirerek 2 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.

Hindistan’ın, şenliklerinde, kutlamalarında, geleneksel tatlılarda ve sağlıklı atıştırmalıklarda kurutulmuş meyvelerle güçlü bir kültürel bağa sahip olduğunun altını çizen Öz şöyle devam etti. “Hindistan’ın doğal olarak güneşte kurutulmuş, koruyucu içermeyen kurutulmuş meyvelerimiz için ideal bir pazar olduğuna inanıyoruz."

Türkiye’nin Mumbai Başkonsolosu Mustafa Kemalettin Eruygur ise, “TURKISH DRIED FRUITS” isimli TURQUALITY Projesi’nin lansmanının Türkiye ile Hindistan arasındaki ticari ilişkileri güçlendirecek önemli bir adım olduğunu vurguladı. Eruygur; “Türk kuru meyvelerinin Hindistan'a getirilmesi, iki ulusumuz arasındaki sürekli büyüyen ticaret ve kültürel bağların bir yansımasıdır. Türkiye ve Hindistan zengin bir mutfak geleneğine sahiptir ve bu girişim gıda sektöründe iş birliği için yeni fırsatlar sunmaktadır. Her iki ülke de ticaret ilişkilerini genişletmeye devam ettikçe, Türk kuru meyvelerinin Hint evlerinde ve gıda endüstrilerinde özel bir yer bulacağından eminiz." dedi.