Yıllarca Beşiktaş forması giymiş Ali Gültiken, Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Gökmen ve Yasin Özdenak kardeşler gibi birçok ismin yetiştiği Yüce Spor Tesisi yenilendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, ilçenin köklü kulüplerinden Yüce Spor’un tesisini baştan sona yenileyerek genç sporcular için modern bir alana dönüştürdü. Açılışa katılarak ilk maçın başlama vuruşunu yapan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bakırköyümüzün bu gururlu mirasını, genç yeteneklerimizle geleceğe taşıyacağız” dedi.

Bakırköy’de sporun gelişimine katkı sunacak önemli bir adım daha atıldı. Yıllarca Beşiktaş forması giymiş Ali Gültiken, Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Gökmen ve Yasin Özdenak kardeşler gibi birçok ismi Türk futboluna kazandıran Yüce Spor’un tesisleri Bakırköy Belediyesi tarafından yenilendi. Baştan sona yenilenen emektar Yüce Spor tesisi, modern altyapısı, güvenli sahası ve donanımlı alanlarıyla hem kulüp sporcularının hem de genç yeteneklerin daha nitelikli koşullarda geleceğe hazırlanmasına imkan sağlayacak. Bakırköy Kaymakamı Recai Karal ve Yüce Spor Başkanı İbrahim Mamati ile birlikte yenilenen tesisin açılış törenini gerçekleştiren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ilk maçın başlama vuruşunu yaptı.

“DAİMA SPORUN VE SPORCUNUN YANINDAYIZ”

Yenilenen tesisle birlikte hem Bakırköy’deki spor altyapısının güçlendiğinin hem de gençlerin spora yönlendirilmesi adına önemli bir yatırımın hayata geçirildiğinin altını çizen Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Yüce Spor, Bakırköyümüze marka değeri katan çok kıymetli bir kulübümüz. Nice futbolcular bu kulüpte yetişti, bu sahada nice hikayeler yazıldı. Bakırköyümüzün bu gururlu mirasını, genç yeteneklerimizle geleceğe taşıyacağız. Bakırköy Belediyesi olarak daima sporun ve sporcunun yanındayız” diye konuştu.