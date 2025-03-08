Son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2025 olduğu yarışmaya başvurular www.kultur.bayburt.bel.tr/tr/basvuru adresinden online olarak yapılacak. Sonuçlar ise 2025 yılının Haziran Ayı içerisinde açıklanacak.

Birinciye 50.000 TL, İkinciye 40.000 TL, Üçüncüye 30.000 TL’nin verileceği yarışmada Jüri Özel Ödülü ise 20.000 TL olarak belirlendi.

Katılımcılar yarışmanın şartnamesine ve başvuru detaylarına başvurunun yapılacağı www.kultur.bayburt.bel.tr/tr/basvuru adresinden ulaşabilecekler.

Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş “Bayburt Belediyesi olarak şehrimizin kültür hafızasına katkıda bulunmak ve şiir severlere teşvik olması adına Türk Dünyası Dede Korkut Şiir Yarışması’nı düzenleme kararı aldık. Bu yarışmayla birlikte şiir yazan ama kendine saklayan ya da keşfedilmeyi bekleyen yetenekli şairleri ortaya çıkarmış olacağız ve belki de edebiyatımıza yeni şairler kazandırmak adına bir adım atmış olacağız. Bunun için tüm vatandaşlarımızı şiir yarışmamıza katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.