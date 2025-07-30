Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD), kuruluşunun 6. yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı.BURSA (İGFA) - TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk ve dernek üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Anıtkabir Özel Defterini de imzalayan TÜMKAD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, deftere şunları yazdı:

“Büyük Önderimiz,

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK,

Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD) olarak;

Yönetim Kurulumuz, üyelerimiz ve tüm gönüldaşlarımızla birlikte bugün manevi huzurunuzdayız.

Yüreklerimizde tarifsiz bir onur, derin bir minnet ve sarsılmaz bir saygıyla huzurunuzda duruyoruz.

“Dünyada her şey kadının eseridir. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.”

Bu sözünüz, bizler için sadece bir ilke değil, aynı zamanda her adımımızda yolumuzu aydınlatan bir meşaledir.

Bu bilinçle; mühendis kadınlar olarak ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizin temellerini attığınız büyük vizyon doğrultusunda, ilke ve inkılaplarınıza sımsıkı sarılarak yürümeye devam ediyoruz.

Saygıdeğer Atamız,

Kurulduğumuz günden bu yana geçen altı yılda, sizin emanetinize sahip çıkmak için Türkiye’nin dört bir yanında kadın mühendisleri bir araya getirdik.

Bugün artık TÜMKAD olarak yalnızca bir dernek değil; tüm Türkiye’de temsilcilikleri olan, dayanışma ruhunu büyüten, mühendis kadınları tek yürek ve tek ses altında buluşturan güçlü bir yapıyız.

Cumhuriyetimizin 100. yılında başladığımız bu yürüyüşü, nice yüzyıllara taşımak için kararlıyız.

Siz ve silah arkadaşlarınız, bu topraklara özgürlüğü, kadınlara ise eşitliği, onuru ve geleceğe güvenle bakma cesaretini armağan ettiniz.

Bu paha biçilmez miras için size minnettarız.

Kalbimizde hiç sönmeyecek bir sevgiyle,

Hiç eksilmeyecek bir bağlılıkla,

Ve tükenmeyecek bir azimle şükranlarımızı sunuyoruz.

Ve sözümüz var Atam:

Cumhuriyet’in emanetine, kadınların özgürlüğüne ve aklın yoluna sonsuza kadar sahip çıkacağız.

Ruhunuz şad olsun.

Ne mutlu Türk’üm diyene”

Tüm Mühendis Kadınlar Derneği üyelerinin Anıtkabir ziyareti Anıtkabir müzesinin gezilmesiyle son buldu.