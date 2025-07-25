Ticaret Bakanlığı’na bağlı tüketici hakem heyetleri, 2025’in ilk yarısında 408.717 başvuruyu değerlendirerek 396.182 uyuşmazlığı yargıya gitmeden karara bağladı. Toplam 5 milyar TL değerindeki başvuruların yüzde 71’i e-Devlet üzerinden yapıldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı’nın tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı/sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkları hızlı ve adil bir şekilde çözerek yargının iş yükünü azaltıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlık yargıya taşınmadan çözülürken, 2025’te değeri 149 bin TL’nin altındaki uyuşmazlıklar için heyetlere başvuru yapılabildi.

2025’TE YOĞUN BAŞVURU: YÜZDE 63 AYIPLI MAL VE HİZMET ŞİKÂYETİ

2025’in ilk 6 ayında hakem heyetlerine 408.717 başvuru yapıldı; 396.182’si karara bağlandı.

Başvuruların toplam değeri 5 milyar TL’yi buldu.

Başvuruların yüzde 37’si ayıplı mal, yüzde 26’sı ayıplı hizmet şikâyetlerinden oluştu.

En çok şikâyet edilen ürünler arasında ayakkabı, kıyafet ve tekstil (yüzde 17), GSM aboneliği (yüzde 4,79), kredi kartı üyelik ücreti (yüzde 4,03), cep telefonu (yüzde 3,78), mobilya (yüzde 3,66) ve internet aboneliği (yüzde 3,17) yer aldı. E-ticaret (mesafeli sözleşmeler) şikâyetleri ise yüzde 4,95’lik paya sahip.

SEKTÖREL DAĞILIM: PERAKENDE TİCARET ÖNDE

Başvuruların sektörel dağılımında perakende ticaret (yüzde 54,33; 222.089 adet), abonelik hizmetleri (yüzde 11,31; 46.260 adet) ve finansal hizmetler (yüzde 9,67; 39.547 adet) öne çıktı.