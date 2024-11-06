TÜGİAD (Türkiye Genç İş İnsanları Derneği) Bursa Şubesi, LÖDER (Lösemili Çocuklar Derneği) ile anlamlı bir etkinlikte buluşarak lösemili çocuklar ve aileleri için umut oldu. TÜGİAD üyeleri, LÖDER aracılığı ile lösemili çocuklar ve aileleri için bağışta bulundu.BURSA (İGFA) - TÜGİAD Bursa Şubesi, toplumsal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ndan anlamlı bir etkinliğe imza atan TÜGİAD Bursa Şubesi, LÖDER aracılığı ile lösemili çocuklar ve aileleri yararına kahvaltı etkinliği düzenledi.

TÜGİAD üyelerinin katıldığı kahvaltı organizasyonunda her bir kişi için belirlenen miktar, lösemili çocuklar ve aileleri için bağışa dönüştü.

Ekinlikte TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal ve TÜGİAD Bursa Şubesi geçmiş dönem başkanları da önemli miktarda bağışta bulundu.

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Selim Baykal, lösemili hastalıkların sağlıklarına kavuşmaları için üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi. Başkan Selim Baykal’ın konuşmalarının ardından LÖDER’in çalışmalarının anlatıldığı video klip izlendi.

TÜGİAD üyelerine LÖDER’in faaliyetleri hakkında bilgi veren Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) Başkanı ve Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş ise, "Hastaların birçoğu dışarda, arabalarda ya da koridorlarda mukavvaların üzerinde yatıyorlardı. Ne yapabiliriz diye düşünürken, o dönemki bölüm başkanımız ile birlikte derneğimizi kurduk. Bursa Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri ve sürekli olarak göç almaya devam ediyor. Dolayısı ile bizim de hasta sayımız her geçen gün artıyor. Biz sadece Bursa'ya değil, aynı zamanda Kuzey Ege'ye, İç Anadolu'ya, hatta Doğu Anadolu'ya da hizmet veriyoruz. Hatta Suriyeli hastalarımız da var şu anda. Kanserli çocukların tedavileri anlamında; çok büyük bir tedavi merkeziyiz ve Bursa’da bu anlamda tekiz. Bizim 2 tane ana hedefimiz vardı. Bir tanesi; konuk evi yapmaktı. Bu projemizi bir çok valimize sunduk ve sonunda bir valimiz bizi Sebahattin Gazioğlu ile tanıştırdı. Bu sayede Bursa LÖDER, Rahime Gazioğlu Bursa Lösemili Çocuklar Hasta Konukevi’nin temelleri atıldı ve 2011 yılında hizmet vermeye başladı. Şimdi uzaktan gelen hasta ve hasta yakınlarımız bu konukevinden rahatlıkla kalabiliyor. Prosedür gereği gelenlerden cüzi bir ücret alıyoruz ancak buranın finansmanı tamamen bağışlarla sağlanıyor.” diye konuştu.

Türkiye’de sağlık alanında başarılı çalışmalara imza atıldığını vurgulayan, Güneş, "Bir taş attığımız zaman o halka giderek büyümeye başlıyor. Her bir halkanın ayrı bir önemi var. Bağışların nereye gittiği ile ilgili kısaca bir bilgi vermem gerekirse; konuk evinde çalışan personellerimiz var. Bazen özel laboratuvarlara testlerimizi göndermek zorunda kalıyoruz. Bunlar çok pahalı testler. Genel bağışların büyük bir bölümü de bu hastaların test masraflarına gidiyor. Kurban bağışı toplayarak, bayramlarda erzak yardımı yapıyoruz. Bazı çocukların, özel okul giderlerine katkıda bulunabiliyoruz. Bazı ilaçların teminini sağlıyoruz. Bu gibi masraflar dolayısı ile sizlerin derneğe sahip çıkmasından çok mutluluk duyarız. Hep birlikte daha sağlıklı, daha güzel yollara doğru gideceğimizi umut ediyorum. Bu güzel organizasyon için TÜGİAD ailesine çok teşekkür ediyorum.” dedi.