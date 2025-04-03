Çanakkale'nin tarihi dokusunda, bu yıl ilki gerçekleşecek olan Troya Yarı Maratonu, nisan ayında koşu tutkunlarını bir araya getirecek. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından binlerce sporcunun ve ziyaretçinin katılımının planlandığı etkinlik, şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik hayatına da önemli katkılar sunacak.ÇANAKKALE (İGFA) - 20 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek olan Troya Yarı Maratonu, yalnızca bir yarış değil aynı zamanda kültürel bir etkinlik olarak da öne çıkıyor. 25 Nisan Anzak Günü ile birleşen bu özel organizasyon, yurtdışından gelen ziyaretçiler için de anlamlı bir deneyim olacak.

PROFESYONEL VE AMATÖR KOŞUCULAR İÇİN FARKLI ALTERNATİFLER

Troya Yarı Maratonu'nda sporcular, 21 kilometrelik parkuru Çanakkale'nin eşsiz manzarası eşliğinde koşma fırsatı bulacak. Her seviyeden sporcuyu ve katılımcıyı ağırlamayı hedefleyen Maraton içerisinde 21K Yarı Maratonun yanı sıra, 10K Koşusu, 6K Halk Koşusu ve eğlenceli çocuk koşusu gibi alternatif parkurlar da yer alacak.

MARATON, ŞEHİR EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SUNACAK

Yarış için yurt içi ve yurt dışından gelecek sporcular, turistler ve organizasyon ekipleri, Çanakkale'nin turizm ve hizmet sektörüne canlılık kazandıracak. Konaklama, yeme-içme, ulaşım ve alışveriş sektörlerinde hareketlilik yaratacak olan etkinlik, yerel işletmelere ekonomik anlamda önemli bir katkı sunacak.

SİZ DE BU TARİHİ YARIŞTA YERİNİZİ ALIN!

20 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek olan yarı maratona katılım için kayıtlar başladı. Koşuya katılmak veya etkinlikle ilgili daha detaylı bilgi almak için www.troyayarimaratonu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.