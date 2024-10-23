Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından kongre anında canlı bir aort değiştirme ameliyatı gerçekleştirildi.EDİRNE (İGFA) - Girişimsel Kardiyoloji Derneği, Cleveland Klinik, Society of Peripheral Vascular Interventions (PVIS) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Advanced Structural Peripheral Interventional Course (ASPIC) Kongresinde, Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Servet Altay ve Doç. Dr. Uğur Özkan da yer aldı.

Altay ve Özkan, İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Medical Park hastanesinde canlı yayın esnasında ameliyatsız aort kapak değişimi (TAVI) işlemini gerçekleştirerek, kongreye katılan ulusal ve uluslararası katılımcılara eğitim verdi.