Trakya Üniversitesi'nde görevlerine yeni atanan dekanların devir teslim törenlerine bir yenisi daha eklendi. Eczacılık Fakültesi'nde de devir teslim gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bir süre önce Eczacılık Fakültesi dekanlığına atanmış olan Prof. Dr. Elvan Bakar Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde eski dekan Prof. Dr. Gülay Şeren’den görevi devraldı. Düzenlenen tören, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in katılımıyla Eczacılık Fakültesi Dekanlığında gerçekleştirildi.

Törende, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır da hazır bulundu.

Prof. Dr. Elvan Bakar’ın akademik ve idari görevleri şöyle: