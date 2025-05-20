Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut sinyalize kavşaklardaki sinyal planlarının düzenlenmesi için “Güneş Panelli Taşınabilir Kamera Sistemi” kullanmaya başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı teknolojik yatırımlarına devam ediyor. İlk kez kurulumu yapılan sinyalize kavşaklar ile ihtiyaca binaen mevcut sinyalize kavşaklardaki sinyal planlarının düzenlenmesi için “Güneş Panelli Taşınabilir Kamera Sistemi” kullanılmaya başlandı.

GÜNEŞ PANELLİ TAŞINABİLİR KAMERA SİSTEMİ

Büyükşehir Belediyesi ulaşımı rahatlatacak projeleri birer birer hayata geçirirken, mevcut yollarda ise trafik düzenini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk kez kurulumu yapılan sinyalize kavşaklar ile ihtiyaca binaen mevcut sinyalize kavşaklardaki sinyal planlarının düzenlenmesi için yapılan çalışmaları hızlandırmak ve daha net sonuçlar almak için “Güneş Panelli Taşınabilir Kamera Sistemi” kullanılmaya başlandı.

ÇEVRİMİÇİ İZLEME İMKÂNI SAĞLIYOR

Sinyalize kavşaklara, yol, köprü, durak, tramvay, metro gibi alt ve üst yapı çalışmaları sırasında araç kuyruklarını tespit edip gerekli tedbirlerin alınabilmesi için “Güneş Panelli Taşınabilir Kamera Sistemi” kullanılıyor. Sistem, elektrik enerjisinin bulunmadığı veya kullanım imkânı olmayan noktalarda ihtiyaç duyduğu elektriği güneş panellerinden sağlıyor. 6 metreye kadar yükselebilen teleskopik direk üzerindeki 2 adet sabit, 1 hareketli kamera ile yüksek çözünürlükte çevrimiçi izleme yapma imkânı sağlıyor.