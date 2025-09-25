Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Toroslar İlçesi muhtarlarına yönelik birlik ve beraberlik programı düzenlendi.Toroslar’ın Muhtarları Tarsus Gençlik Kampı’nda Birlikteydi

MERSİN (İGFA) - Mersin Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleşen etkinlikte, davul-zurna eşliğinde halaylar çekildi. Gezi ve eğlencenin yanı sıra yemek ikramının da yapıldığı aktivite renkli görüntülere sahne oldu.

Programa Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Uyan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toroslar Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Özalp Önal, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman, muhtar derneklerinin başkan ve yöneticileri ile muhtarlar katıldı.

Gerçekleşen programda muhtarlar, mahallelerindeki beklenti ve talepleri de aktarma imkanı buldular. Geçtiğimiz günlerde Tarsuslu muhtarların ağırlandığı Gençlik Kampı’nda, önümüzdeki günlerde Mersin’in diğer ilçelerinde görev yapan muhtarlar için de etkinlikler düzenlenecek.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, “Bu tarz etkinlikler birbirimizi dinlememizi ve anlamamızı sağlıyor. Muhtarlarımızla mahallelerinin sorunlarını konuşma fırsatı yaratıyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Özalp Önal ise, “Demokrasinin temel taşı olan muhtarlarımızla el ele, gönül gönüle çalışıyoruz. Birlikte çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin, “Muhtarlarımız bizim daimi mesai arkadaşlarımız. Bugün de Toroslar’daki iş ve işlemlerle ilgili diyalog halindeyiz” dedi.

Muhtarlar ise etkinliğin hem moral hem de iletişim açısından verimli geçtiğini belirtti. Akbelen Mahallesi Muhtarı Merve Meral İnce Oğuz, “Burada hem stres attık hem de sorunlarımızı konuştuk” derken, Güneykent Mahallesi Muhtarı Abdullah Ayhan, “Kampı çok beğendik, mahallemizdeki vatandaşlar için de daha önce bu alanı kullanmıştık” dedi.