Tokat Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, İl Başkanı Adem Dizer ve Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan ile esnafla bir araya gelerek yeni projeleri ve talepleri değerlendirdi.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat’ın Çamlıbel Beldesi’nde, önemli bir ziyaret gerçekleşti.

Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan ile birlikte belde esnafıyla buluştu.

Ziyarette, beldenin ekonomik kalkınmasını destekleyecek yeni projeler ele alındı; esnafların karşılaştığı zorluklar ve talepleri dinlendi.

BAŞKAN AKGÜL’DEN GELECEK VURGUSU

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Akgül, buluşmanın Çamlıbel’in geleceğini şekillendirme adına atılan güçlü bir adım olduğunu belirtti. Başkan Akgül, “Bu sadece bir ziyaret değil, birlikte inşa sürecinin bir parçası. İl Başkanımız ve Merkez İlçe Başkanımızın desteğiyle esnafımızla istişarelerimiz bizleri motive ediyor. Çamlıbel her geçen gün güzelleşiyor. Altyapı ve çevre düzenlemeleriyle daha konforlu ve yaşanabilir bir belde oluşturuyoruz. Teşkilatlarımızla uyum içinde çalışarak daha güçlü, bereketli bir Çamlıbel hedefliyoruz” diye konuştu.