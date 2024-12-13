TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi C Grubu normal sezonun son haftasında sahasında Manisa Basket’i 82-58 yenmeyi başardı.

BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) erkekler kategorisi C Grubu 9. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Manisa Basket’i konuk etti. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maça Yücel Çağın Başaran, Efe Postel, Batu Bircan, Emir Türkoğlu, Kerem Yaldız beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, rakibin sayıları karşısında ilk basketini Emir Türkoğlu ile buldu. Ev sahibi takım, Efe Postel, Emir Türkoğlu ve Kerem Yaldız’ın sayılarıyla 9. dakikaya girerken 10-10 eşitliği sağlarken; ilk periyot 12-12 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci periyodun başında Manisa Basket sayılarına Rıza Poyraz Paşaoğlu ve Kerem Yaldız ile karşılık veren TOFAŞ BGL Takımı, 12. dakikada 19-17 üstünlüğü sağlarken, bu bölümden sonra savunmadaki direncini de arttırarak farkı açmaya başladı. Rıza Poyraz Paşaoğlu ve Enes Akman’ın da skor katkısıyla 13-0’lık seri bularak 14. dakikada durumu 25-17’ye taşıyan Bursa ekibi, Rıza Poyraz Paşaoğlu’nun üçlüğü sonrası Enes Akman, Emir Türkoğlu, Kerem Yaldız, Soykan Bağadır ve Orkun Dayıoğlu’nun elinden sayılar bularak soyunma odasına 45-22 önde girdi.

Üçüncü çeyrek de iyi savunmayla başlayan TOFAŞ, Rıza Poyraz Paşaoğlu, Kerem Yaldız, Yücel Çağın Başaran ve Enes Akman’ın sayılarıyla 25.30’da farkı 26’ya çıkardı: 54-28. Kerem Yaldız-Enes Akman ikilisiyle skor üretmeye devam eden Mavi Yeşilli takım, son çeyreğe 63-32 üstünlükle başlarken; dördüncü periyota da Soykan Bağadır ve Emir Türkoğlu’nun üçlükleriyle başlayan TOFAŞ BGL Takımı, Enes Akman, Ercüment Turan, Soykan Bağadır, Alp Doruk Sancaklı ve Kerem Çorumlular’ın sayılarıyla parkeden 82-58 galip ayrıldı.

Manisa Basket karşısında TOFAŞ’ta Enes Akman 21 sayı ile takımın bu maçtaki en skorer ismi olurken; Kerem Yaldız 18 sayı; Emir Türkoğlu ve Rıza Poyraz Paşaoğlu 10’ar sayı kaydetti.

TOFAŞ BGL Genç Takımı, bu sonuçla Basketbol Gençler Ligi normal sezonunda C Grubu’nu 6 galibiyet-2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak adını Final Grubu’na yazdırdı. Toplamda 10 takımın yer alacağı Final Grubu müsabakaları 3-6 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.