Yarım asra yaklaşan yayın hayatıyla birçok farklı bilim alanından saygın bilim insanlarının düşünce ve araştırmalarına ev sahipliği yapan Tezkire Dergisi 89. sayısıyla yayında...YolcuTV Haber (BURSA İGFA)

Her biri alanında uzman ve saygın bilim insanlarının araştırma, inceleme, eleştiri ve benzeri özgün yazılarının yer aldığı Tezkire Dergisinin 89.Sayısı "Sosyal Sermaye: Nereden Nereye?" temasıyla okurlarıyla buluşuyor...

Genel Yayın Yönetmenliğini Yunus BADEM'in yaptığı, Yayın Kurulu Prof.Dr. Yasin AKTAY, Dr. M. Veysel KARATAŞ, Dr. Murat GÜZEL, Doç.Dr. Hicret K. TOPRAK ve Fatih AKYÜZ gibi isimlerden oluşan Tezkire Dergisi, "Sosyal Sermaye: Nereden Nereye?" başlıklı 89.Sayısında;

Birbirinden özgün makaleler, araştırma yazıları ve söyleşiyle okurlara; siyaseten ekonomiye, kamusal hayattan kültüre kadar 'Sosyal Sermaye'nin tarih içerisindeki evrimini anlama imkanı veriyor...

Yarım asra yaklaşan yayın hayatıyla Türkiye’nin entelektüel hafızasında çok önemli bir yere sahip olan Tezkire'nin 89. Sayısı'yla zengin bir fikir ve düşünce yolculuğuna çıkmak için www.tezkiredergisi.org'u ziyaret edebilir, derginin yeni sayısını online kitap satış mağazalarından ve ilinizdeki kitapevleri aracılığıyla edinebilirsiniz....