Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl heyecan verici bir yenilikle karşımıza çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - İlk kez düzenlenen Su Altı Roket Yarışması, su altı teknolojilerine olan ilgiyi artırmayı ve geleceğin mühendislerine ilham vermeyi hedefliyor. Yarışma, TEKNOFEST'in sunduğu geniş kapsamlı etkinliklerden biri olarak, ROKETSAN’ın yürütücülüğünde hayata geçiyor.

Su altı teknolojileri, günümüzde hem sivil hem de askeri alanda stratejik bir öneme sahip. Okyanusların derinliklerinde yürütülen bilimsel araştırmalar, doğal kaynakların keşfi ve güvenlik operasyonları, bu teknolojilerin gelişimini şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor. Son yıllarda dünya genelinde su altı operasyonlarının artması, su altı sistemlerinin daha donanımlı ve güçlü hale gelmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu bağlamda, su altı teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu alanda yetkin mühendislerin yetiştirilmesi, sektördeki yenilikçi adımların atılmasında önemli bir rol oynayacak.

Bu amaçla düzenlenen Su Altı Roket Yarışması, katılımcılardan su altı koşullarına uygun, otonom sistemler tasarlamalarını bekliyor. Yarışmacıların, verilen senaryolar doğrultusunda su altından roket ateşleme aracını tasarlamaları ve ateşleme sekansını doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekecek. Bu süreç, katılımcılara hem teknik anlamda hem de tasarım kabiliyeti açısından önemli kazanımlar sağlayacak. Yarışmanın sonunda, tasarlanan sistemler, otonom navigasyon ve seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesine katkı sunacak ve özgün, yerli su altı sistemlerinin üretimine zemin hazırlayacak.

Su Altı Roket Yarışması, Türkiye veya yurtdışında öğrenim gören tüm yükseköğretim (ön lisans, lisans, lisansüstü) öğrencilerinin başvurularına açık olurken yarışmaya başvurular 15 Mart tarihine kadar devam ediyor. Yarışma, geleceğin inovasyon liderlerinin su altı teknolojilerinde yenilikçi çözümler geliştirebileceği bir platform sunarken, başarılı katılımcılara da önemli ödüller verilecek. Birinciye 300 bin TL, ikinciye 250 bin TL, üçüncüye ise 200 bin TL ödül verilecek.